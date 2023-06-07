Türkiye Yüzyılı’nda hız kazanacak: Merkez ülke Türkiye! ’Orta Koridor’un kapıları dünyaya açılacak

YENİ HAVALİMANLARI

Yeni havalimanı ve mevcut havalimanlarının genişletilmesi projelerine 3.2 milyar dolarlık yatırım yapılması öngörülürken, havalimanı sayısı 61'e çıkacak. Yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı en yakın sürede tamamlanacak, yapımına başlanan Bayburt Gümüşhane Havalimanı ve Yozgat Havalimanı da bu yıl hizmete açılacak.