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Tarım ve Orman Bakanlığı özel sektöre "kesimlik hayvan ithalatı" izni verileceği iddialarını yalanladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.05.2023 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023
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Tarım ve Orman Bakanlığı özel sektöre kesimlik hayvan ithalatı izni verileceği iddialarını yalanladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, özel sektöre kesimlik hayvan ve karkas et ithalatı izni verileceğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, mevzuata göre kırmızı et piyasasının düzenlenmesi ve fiyatlarda denge sağlanması görevinin sadece Et ve Süt Kurumuna verildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından özel sektöre kesimlik hayvan ve karkas et ithalatı izni verileceğine dair çıkan haberlere ilişkin paylaşım yapıldı.

Bazı basın ve yayın kuruluşlarında, Bakanlıkça özel sektöre kesimlik hayvan ithalatı izni verileceğine dair çalışma yapıldığı şeklinde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevzuatımıza göre kırmızı et piyasasının düzenlenmesi ve fiyatlarda denge sağlanması görevi, sadece Et ve Süt Kurumuna verilmiştir. Üretici maliyetleri ve tüketici memnuniyeti temelinde gerek görülen hallerde regülasyon faaliyeti Et ve Süt Kurumu tarafından sürdürülecek olup özel sektöre kesimlik hayvan ve karkas et ithalatı için izin verilmesi söz konusu değildir."

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