Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu 2023? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa kurbanlık fiyatları açıklandı mı, belli oldu mu?

2023 KURBANLIK DANA FİYATLARI

Yapılan tahminlere göre, 2023 yılında ortalama bir kurbanlık koyunun fiyatı 5.000 TL ile 10.000 TL arasında olması bekleniyor. Ancak, bu fiyatlar il ve hayvan türüne göre değişiklik gösterebilir.

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Özellikle büyük şehirlerde kurban fiyatlarının diğer illere kıyasla daha yüksek olması, vatandaşları daha uygun fiyatlı kurbanlık koyunları araştırmaya yönlendiriyor. Bu durum da sektördeki rekabeti artırıyor.