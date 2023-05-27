Kamu işçisi zam farkları ne zaman yatacak? Kamu işçisi zamlı maaşlar hangi tarihte yatar?
"Kamu işçisi zam farkları ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamuda çalışan 700 binden fazla işçinin toplu sözleşme görüşmelerinde zam oranı belli oldu. Zamlı maaşların belli olmasının ardından maaşların ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, Kamu işçisi zam farkları ne zaman yatacak? Kamu işçisi zamlı maaşlar hangi tarihte yatar?
"Kamu işçisi zam farkları ne zaman yatacak? Kamu işçisi zamlı maaşlar hangi tarihte yatar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamu işçilerinin zam takvimi netleşirken, maaşların ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Peki, Kamu işçisi zam farkları ne zaman yatacak? Kamu işçisi zamlı maaşlar hangi tarihte yatar?
EN DÜŞÜK KAMU İŞÇİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Kamuda çalışan 700 binden fazla işçinin toplu sözleşme görüşmelerinde zam oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen basın toplantısında işçilere yapılacak zammı açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Ülkemin menfaatlerini ve vicdanımı bir kenara koymadan hasbi bir değerlendirme yapalım istedim. Bana gelen bilgileri aşmaya gayret ettim. Bu protokolle yaklaşık 700 bin kardeşimizin 2023-2024'te alacağı ücretin çerçevesini belirliyoruz. Refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz. En düşük kamu işçisi ücretini de 15 bin liraya çıkarıyoruz.
Buna göre; 2023 yılı toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında kamu işçilerinin maaşları yüzde 45 zamlanarak, en düşük 15 bin lira oldu.
KAMU İŞÇİSİ ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle, refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yaptıklarını, böylece en düşük kamu işçisi ücretinin 15 bin liraya çıktığını açıklamıştı. Kamu işçisi taban maaşlarının zamlanmasının ardından, maaşların ne zaman yatacağı sorgulanıyor.
Kamu işçileri her ayın 15'inden itibaren maaş ödemelerini almaya başlıyor. 15 bin liraya yükselen en düşük kamu işçisi maaşlarının, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, takip eden ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılacak.
İŞÇİLER NE İSTİYORDU?
İşçileri temsil eden Türk-İş ve Hak-İş'in ortak talebi, "aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bunun yapılmasının ardından bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi" olarak öne çıkıyordu.
Taban ücret artışı ve refah payının eklenmesinden sonra ise birinci 6 ay için yüzde 45, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için yüzde 5'er zam ve enflasyon farkı isteniyordu.
Bunlarla birlikte belediye ve il özel idare şirketlerindekiler de dahil tüm kamu işçilerine ilave tediye talep edilmişti.
Hükümetin işçilere ilk teklifi ilk 6 ay için yüzde 30 zam ve 11 bin 500 lira taban aylık olmuştu.
HANGİ İŞÇİLERİ KAPSIYOR?
Kamu toplu iş sözleşmesi Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor.
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- Kamu işçisi zam farkları ne zaman yatacak? Kamu işçisi zamlı maaşlar hangi tarihte yatar?
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