Kamu işçisi zam farkları ne zaman yatacak? Kamu işçisi zamlı maaşlar hangi tarihte yatar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ülkemin menfaatlerini ve vicdanımı bir kenara koymadan hasbi bir değerlendirme yapalım istedim. Bana gelen bilgileri aşmaya gayret ettim. Bu protokolle yaklaşık 700 bin kardeşimizin 2023-2024'te alacağı ücretin çerçevesini belirliyoruz. Refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz. En düşük kamu işçisi ücretini de 15 bin liraya çıkarıyoruz.

Buna göre; 2023 yılı toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında kamu işçilerinin maaşları yüzde 45 zamlanarak, en düşük 15 bin lira oldu.