İletişim Başkanlığından memur maaşlarıyla ilgili açıklama! Temmuzda en düşük memur maaşı ne kadar olacak?





Çalışma ekonomisti, daha sonra en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı düzeltmesini yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN: EMEKLİLERE DE YANSIYACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temmuzda bir adım daha atacaklarını bildirerek, "En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkararak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar otomatik olarak emekliliklerine de yansıyacak. Bakanımıza, yasal tarih olan temmuz ayına kadar bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatları verdim" şeklinde konuştu.