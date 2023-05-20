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THY kuruluş yıl dönümü: Gökyüzünde geçen 90 yıl!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.05.2023
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THY kuruluş yıl dönümü: Gökyüzünde geçen 90 yıl!

Dünyanın en çok ülkesine uçan Türkiye'nin en değerli markası Türk Hava Yolları gökyüzündeki 90'ıncı yıl dönümünü kutluyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Sergilediği büyüme performansıyla ülke ekonomisine katma değer oluşturan markamız, 2023'te 435 olması öngörülen uçak sayısıyla havacılıkta dünya lideri olma kararlılığını hız kesmeden sürdürüyor" dedi.

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