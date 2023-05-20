EYT’liye çift ödeme! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?





KİME, NE KADAR VERİLECEK?

Ramazan Bayramı ikramiyesi emekliler için 2 bin liraya yükseltilmişti. Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi olarak da 2 bin lira verilecek. Ölüm aylığı ya da iş göremezlik ödeneği alanlara da hisse/iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.