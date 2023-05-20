EYT'liye çift ödeme! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Tüm emeklilere 28 Haziran’dan önce Kurban Bayramı ikramiyesi ödenecek. 31 Mayıs’a kadar aylık başvurusu yapan EYT’liler de bu ödemeden yararlanacak. Aylıkları henüz bağlanmamış bazı EYT’liler çift ikramiye alacak.
Geçtiğimiz ay zamlı ilk bayram ikramiyelerini alan emekliler, ikinci ödemeyi ise önümüzdeki ay ceplerine koyacak. Emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlandığı ikramiye 28 Haziran'dan önce hesaplara yatırılacak.
İkramiyeden, Haziran'da emekli aylığı bağlananlar da yararlanacak. Bu kapsamda 31 Mayıs'a kadar emekli aylığı başvurusu yapan EYT'liler Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek. İşte bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...
BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİYOR?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara bayram ikramiyesi ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine veriliyor. EYT düzenlemesiyle emekli aylığı bağlananlar da bayram ikramiyesi alma imkanı elde ediyor.
EMEKLİ AYLIĞININ BAĞLANMASINI BEKLEYEN EYT'LİLER GERİDE KALAN RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİNİ ALABİLECEK Mİ?
Emeklilik başvurusu yapan 1.8 milyon EYT'liden 1.2 milyonunun aylık bağlama işlemi tamamlandı. Kalanların aylığı da bu ayın sonuna kadar bağlanacak. Bu kişilerden 31 Mart tarihine kadar emekli aylığı başvurusunu yapmış olanlar geçtiğimiz ay ödenen Ramazan Bayramı ikramiyesini de alacak.
Bu kişilere Haziran ayında da Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek. Yani bu yılki iki bayram ikramiyesinden de faydalanmış olacaklar. Nisan ve Mayıs aylarında emeklilik başvurusu yapanlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?
İkramiyeden yararlanmak için bayramın bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor. Emekli aylıkları yapılan başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. 31 Mayıs'a kadar başvuru yapanların emekli aylığı 1 Haziran tarihi itibariyle bağlanmış olacak.
Bu nedenle şu ana kadar başvuranların yanı sıra bugün dahil 12 gün içerisinde emekli aylığı başvurusu yapanlar Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek. Aynı şekilde Haziran ayı itibariyle ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik aylığı bağlananlar da bu ikramiyeyi alabilecek.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Kurban Bayramı 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Buna göre ikramiye 19-27 Haziran tarihleri arasında ödenecek.
Kesin tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklayacak. Maaş işlemleri bu tarihe kadar yetişenler açıklanan tarihte, yetişmeyenler de ilk emekli aylığıyla birlikte ikramiyesini alabilecek.
KİME, NE KADAR VERİLECEK?
Ramazan Bayramı ikramiyesi emekliler için 2 bin liraya yükseltilmişti. Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi olarak da 2 bin lira verilecek. Ölüm aylığı ya da iş göremezlik ödeneği alanlara da hisse/iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.
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