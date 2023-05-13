Karadeniz gazı cepleri ısıttı! 6 milyar liralık faturayı devlet ödedi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz gazının karaya çıkarılması töreninde verdiği müjdelerden ilki olan bir ay ücretsiz doğalgazda ilk faturaların devlet tarafından ödenmesine devam ediliyor. 24 Nisan tarihi itibarıyla devreye giren ücretsiz doğalgaz uygulaması kapsamında sayaçların yüzde 60’ı okundu. Vatandaşın ödemesi gereken 6 milyar liralık fatura devlet tarafından karşılandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği yerli doğalgazın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde karaya çıkarılması töreninde yaptığı açıklamada konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca doğalgaz ücreti alınmayacağı ve 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olacağına dair müjde vermişti.
SAYAÇLARIN % 60'I OKUNDU
24 Nisan'ın milat olarak alındığı düzenleme kapsamında bu tarihten sonra vatandaşlara giden ilk doğalgaz faturalarından ücret alınmamaya başlandı. Fatura bedeli olarak "0" yazan faturalar, "Bu faturanıza esas tutar, Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri çerçevesinde devlet tarafından karşılanmıştır. Karadeniz gazımız hayırlı olsun" mesajlarıyla hanelere ulaştırıldı.
Edinilen bilgiye göre, 24 Nisan'dan bu yana Türkiye çapında doğalgaz sayaçlarının yüzde 60'ı okunarak vatandaşın büyük bir bölümüne ücret ödemeyecekleri faturaları ulaştırıldı. Şu ana kadar 6 milyar liralık fatura bedeli devlet tarafından karşılandı.
TOPLAM DESTEK 40 MİLYAR TL
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci müjdesi olan geri kalan 11 ayda 25 metreküplük doğalgazın devlet tarafından karşılanması düzenlemesi kapsamında ise yapılacak desteklemelerle devletin vatandaşa sağlanacak destek 40 milyar lirayı bulacak.
DEPREM BÖLGESİ UNUTULMADI
Öte yandan 31 Mayıs'a kadar sayaç okumalarının durdurulduğu deprem bölgesine ilişkin müjdelerin nasıl yansıtılacağı da netleşti. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinin tamamı ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 1 Haziran itibarıyla kesilecek ilk faturaların yine 24 Nisan baz alınarak sonraki ilk okuma dönemine kadar olan kullanımlarından ücret alınmayacak.
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