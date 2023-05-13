Karadeniz gazı cepleri ısıttı! 6 milyar liralık faturayı devlet ödedi!





DEPREM BÖLGESİ UNUTULMADI

Öte yandan 31 Mayıs'a kadar sayaç okumalarının durdurulduğu deprem bölgesine ilişkin müjdelerin nasıl yansıtılacağı da netleşti. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinin tamamı ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 1 Haziran itibarıyla kesilecek ilk faturaların yine 24 Nisan baz alınarak sonraki ilk okuma dönemine kadar olan kullanımlarından ücret alınmayacak.