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İstanbul-Antalya arası 4 buçuk saate düşecek! İşte geçeceği güzergah

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.05.2023 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023
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İstanbul-Antalya arası 4 buçuk saate düşecek! İşte geçeceği güzergah

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile İstanbul-Antalya arası ulaşımın hızlı tren ile 4 saat 45 dakikaya düşeceğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk kez birkaç gün önce canlı yayında duyurduğu İstanbul-Eskişehir-Antalya Hızlı Tren Hattı hakkında sosyal medya paylaşımı da yaptı.

SEYAHAT SÜRESİ 4,5 SAATE DÜŞECEK

'İstanbul- Antalya Hızlı Tren Hattı'nın iki şehir arasındaki 714 kilometrelik mesafenin 4 saat 45 dakikada aşılacağını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, hattın güzergâh bilgilerini paylaştı.

7 ŞEHİRDEN GEÇECEK

İstanbul-Eskişehir arası mevcut tren hattının kullanılacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, yeni hattın Kütahya, Afyonkarahisar, Burdur ve Isparta üzerinden Antalya'ya ulaşacağını duyurdu.

ESKİŞEHİR-ANTALYA ARASI 2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞECEK

Çalışmalarına devam edilen yeni proje ile 347 kilometre mesafelik mesafe olan Eskişehir-Antalya arası ulaşımın 2 saat 15 dakikaya düşeceğini duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun sosyal medya paylaşımı vatandaşlarda heyecan oluşturdu.

ANKARA - İZMİR HATTI AFYONKARAHİSAR DURAĞINDA ENTEGRE OLACAK

İstanbul - Eskişehir arasında hali hazırda mevcut olan hat ile Eskişehir'den Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur ve Antalya'ya seyahat edilebilecek. Ayrıca inşaatı devam eden Ankara - İzmir hattına Afyonkarahisar durağından entegre olunacak.

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