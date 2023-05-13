Deprem bölgesindeki 11 ili kapsayacak! Kamu personeline müjde: Ücretin 2 katı ödenecek!





GEÇİCİ GÖREVLE GİDEN DE ALACAK



Söz konusu tazminat, depremle ilgili bir görevin ifası amacıyla karar kapsamındaki yerlerde geçici olarak görevlendirilenlere de verilecek. Tazminattan, eşlerden her birinin ayrı ayrı yararlanması durumunda her bir eşe bu tutarın yüzde 75'i ödenecek. Tazminat, fiilen görev yapılan süreyle orantılı olarak ay sonunda yatırılacak ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak.