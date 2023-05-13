Deprem bölgesindeki 11 ili kapsayacak! Kamu personeline müjde: Ücretin 2 katı ödenecek!
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerde görev yapan kamu personeline 6 ay süreyle 2 bin 59 lira tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenecek.
Depremin yaşandığı 11 ilde geçen yılın sonu itibariyle yaklaşık 3 milyon 260 bin sigortalı çalışan bulunuyor. Bunların yaklaşık 500 binini memurlar, 440 bini esnaf ve tarımda kendi hesabına çalışanlar oluşturuyor.
Depremlerden etkilenen yerlerdeki kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı dün yürürlüğe girdi. Karar, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep ve Şanlıurfa illeri ile Adana ilinin Çukurova, Ceyhan, Seyhan, Kozan ve Yüreğir ilçeleri, Diyarbakır ilinin Bağlar, Bismil, Çermik, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçeleri, Elazığ ilinin merkez, Baskil, Karakoçan, Kovancılar, Maden ve Palu ilçelerinde sürekli görevle fiilen çalışan personeli kapsayacak.
Düzenlemeden Devlet Memurları Kanunu, TSK personeli, Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personelle birlikte bütün kamu çalışanları yararlanacak.
Bu kapsamdaki personele 2 Şubat'tan itibaren 6 ay süreyle 2 bin 59 lira 99 kuruş tazminat ödenecek.
GEÇİCİ GÖREVLE GİDEN DE ALACAK
Söz konusu tazminat, depremle ilgili bir görevin ifası amacıyla karar kapsamındaki yerlerde geçici olarak görevlendirilenlere de verilecek. Tazminattan, eşlerden her birinin ayrı ayrı yararlanması durumunda her bir eşe bu tutarın yüzde 75'i ödenecek. Tazminat, fiilen görev yapılan süreyle orantılı olarak ay sonunda yatırılacak ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak.
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ DE ARTTI
Bu il ve ilçelerde deprem nedeniyle fiilen fazla çalışma yaptırılan Devlet Memurları Kanununa tabi personele Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde fazla çalışma ücreti de ödenecek. Buna göre, 6 Şubat'tan itibaren 6 ay süreyle ve ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen fazla çalışma ücretinin 2 katı, fazla çalışma ücreti olarak ödenecek.
Fazla çalışma ücreti ile geçici olarak görev yapan personele ödenecek tazminat, AFAD ile ilgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'un ilgili maddesi çerçevesinde ve ilgili valiliklerce açılan özel hesaptan karşılanacak.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZAYABİLİR
Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Malatya başta olmak üzere deprem illerinde çok sayıda sanayi tesisi, üretim bölgesi, hizmet sektöründe faaliyet gösteren büyük firmalar bulunuyor.
Olağanüstü hal süresince bölgede uygulanacak işten çıkarma yasağı, nakdi ücret ve kısa çalışma desteklerinin süresi 22 Mayıs'ta bitecek. Ancak 3 aylık uzatma yetkisinin de kullanılması bekleniyor.
Türkiye İş Kurumu bölgeden gelen binlerce başvuruyu geciktirmeden işleme alıyor. Kısa çalışma ödeneği işverenin beyanı doğrultusunda uygunluk tespiti yapılmadan hesaplara yatırılıyor. Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı alamayanlar, ücretsiz izne çıkartılan veya işten çıkartılanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabiliyor. Nakdi ücret desteği günlük 133 bin 44 lira olup aylık 4 bin lira yatırılıyor.
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