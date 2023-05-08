Asgari ücret ne kadar olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den son dakika asgari ücret açıklaması!

EYT AÇIKLAMASI

- EYT yaklaşık 20 yıllık bir sorundu. Cumhurbaşkanımız nerdeyse 3 yıl önce benim bu konuyla ilgili bir çalışma yapmamı istedi. O zaman yaş ortalaması düşüktü, sistem bunu kaldıracak durumda değildi. Bunu insanlar anlamıyor, saçma sapan laflar söylüyorlar. Biz hazırlığı pandemi öncesinde yapmaya başladık. Yaş ortalaması 50 oldu, daha düşük olsaydı yapamazdık. Uygun zaman bu, biraz daha beklenebilirdi ama bu haksızlık bir an önce giderilsin istedik. 50 yaş dengeyi yürütebileceğimiz bir yaş. Yaklaşık 1 milyon civarında kişinin maaşları bağlandı, bağlanamayanlar hızla bağlanıyor, ikramiyelerini alacaklar. Bağlanmayanlar hem ikramiyelerini, hem de birikmiş maaşlarını alacaklar. Kimsenin bir hak kaybı yok.

- Çıraklık biraz farklı bir konu, onlarla ilgili bir değerlendirme yapılabilir ama staj tamamen farklı bir konu. Staj iş akdini kapsayan bir şey değil, eğitimin bir parçası.