Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! Ücretsiz doğalgazın detayları netleşti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) da dün yaptığı toplantıda 'Doğal Gaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar'ı belirledi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye enerji sektörünün tarihi günler yaşadığını belirterek, "Yerli doğalgaz sadece tüketicilerimizin yüzünü güldürmekle kalmayacak, Türkiye'nin küresel bir enerji devi olmasının da önünü açacak" dedi. Yılmaz, şöyle devam etti: "19.7 milyon doğalgaz abonemiz var. Merkezi sisteme bağlı mesken sayısı 2.8 milyon. 320 bin de ön ödemeli abonemiz var. Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri ile sağlanan bedelsiz kullanım ve akabinde uygulanacak indirimle birlikte 40 milyar TL vatandaşlarımızın cebinde kalacak."