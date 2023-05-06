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6 aydan uzun süreli tek bir işsiz kalmayacak! Detaylar belli olmaya başladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.05.2023
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6 aydan uzun süreli tek bir işsiz kalmayacak! Detaylar belli olmaya başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim manifestosunda beş yılda 6 milyon istihdam sözü kapsamında, pasif işgücü programlarına erişim güçlenecek, işsizlik sigortası fonundan yararlanma koşulları kolaylaştırılacak. İstihdamda öncelik 6 aydan daha uzun süredir işsiz olanlara verilecek.

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