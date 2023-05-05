"Doğalgaz bedava mı, ücretsiz mi? Ücretsiz doğal gaz ne zaman verilecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Doğalgazın bedava olması konusundaki karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Konut ve ibadethane abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasındaki faturalarının tamamı, sonraki 11 ay için de 25 metreküpe kadar olan kısmını devlet karşılayacak. Peki, doğalgaz bedava mı, ücretsiz mi? Ücretsiz doğal gaz ne zaman verilecek?