Kahramanmaraş deprem son dakika! 3 Mayıs Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER

"3 Mayıs Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alyor. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, 3 Mayıs Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER