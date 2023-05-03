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Kahramanmaraş deprem son dakika! 3 Mayıs Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2023 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023
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Kahramanmaraş deprem son dakika! 3 Mayıs Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER

"3 Mayıs Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, 3 Mayıs Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER

"3 Mayıs Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alyor. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, 3 Mayıs Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Büyüklük:5.0 (Mw) Yer:Göksun (Kahramanmaraş) Tarih:2023-05-03 Saat:20:16:38 TSİ Enlem:38.071 N Boylam:36.566 E Derinlik:7 km

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