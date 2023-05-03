Kahramanmaraş deprem son dakika! 3 Mayıs Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER
EKONOMİ ahaber.com.tr
"3 Mayıs Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, 3 Mayıs Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER
"3 Mayıs Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alyor. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, 3 Mayıs Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Büyüklük:5.0 (Mw) Yer:Göksun (Kahramanmaraş) Tarih:2023-05-03 Saat:20:16:38 TSİ Enlem:38.071 N Boylam:36.566 E Derinlik:7 km
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- Kahramanmaraş deprem son dakika! 3 Mayıs Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER
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