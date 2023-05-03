Hem aylık hem de ikramiye artacak! Milyonlarca memura çifte piyango





"YASA TEKLİFİ HAZIR"



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin birinci dereceye gelen herkesi kapsayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin yasa teklifini hazırladıklarını söyledi. Bakan Bilgin, "3600 sadece dört meslek grubuyla ilgili bir mesele olarak politik bir taahhüt olarak ortaya konulmuştu. Onu bütün kamu çalışanlarına, 600 ek gösterge vererek, hiç gündemde olmayan meslek gruplarını işin içine dâhil ederek, kapsamlı bir şekilde 5 milyon 300 bin kişinin faydalanacağı bir şekilde çözdük. Çözülmeyen bir konu var. 3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen bütün çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Onu o günkü şartlarda yapamadık ama bu konuda dosyamız da çözüm yolumuz da hazır. Meclisin gündeminde yer alacak ilk tekliflerden birisi bu olacak" dedi.