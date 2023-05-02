Emekli ve memura ek zam müjdesi! Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emekli ve memurlar başta olmak üzere her kesimin alım gücü artacak. Zam ve refah payı ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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