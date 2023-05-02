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Emekli ve memura ek zam müjdesi! Temmuz zammı ne kadar olacak?

A Haber
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Giriş: 02.05.2023 10:03
Emekli ve memurlar başta olmak üzere her kesimin alım gücü artacak. Zam ve refah payı ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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