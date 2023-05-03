Emekli ve memura ek zam müjdesi! Yüzde verdi "artık garanti" dedi! Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman A Haber'de açıkladı

4 AYIN ENFLASYON FARKINA GÖRE YÜZDE EN AZ 15'LİK MAAŞ FARKI MÜJDESİ!

Duman, "Burada 4 aylık enflasyon bazında bakarsak yüzde 15'lik bir zammın artık emeklinin garantisi olduğunu söyleyebiliyoruz. Ancak tabii ki burada bir refah payı beklentisi var. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bakan ve Sayın yetkililer, Temmuz ayında bir refah payının artışını arz eden bir takım açıklamalarda bulundular.

Ocak ayı itibarıyla en düşük aylıklar 5 bin 500'den, 7 bin 500 TL'ye yükselmişti. Sayın Bakanımız son günlerde şunu da söyledi. 'Biz aslında 7 bin 500'ün üstünden maaş alanlarla ilgili de bir takım çalışmalar yapmıştık. Ancak bu sırada depremin olması ve TBMM'nin tatile gitmesi sebebiyle bunu bir yasa maddesi haline getirmemiştik.' dedi. Bunu net olarak yasal bir hale geldiğinde söyleyebileceğiz.

Şu an itibarıyla söyleyebileceğimiz yüzde 15'lik maaş farkı ilk 4 ayın enflasyon farkı ortalamasına göre emeklinin ve memurun hakkı haline gelmiş oldu. Diğer taraftan ise 3 bin 600 ek göstergeler alakalı Sayın Bakanımızın müjde niteliğinde bir çıkışı oldu. '1'nci derece artık emekliye yükselmiş memurlar için 3 bin 600 ek gösterge herkese verilecek.' dedi. Bu yılbaşında yeni gelen kanunda dört gruba verilmişti. (Din Görevlileri, Öğretmenler, Polisler ve Sağlık Hemşireleri)"