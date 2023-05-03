Emekli ve memura ek zam müjdesi! Yüzde verdi "artık garanti" dedi! Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman A Haber'de açıkladı
Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, memur ve emekliye Temmuz ayında uygulanacak enflasyon farkı ve refah payına yönelik açıklamalarda bulundu. Duman, A Haber’e özel yaptığı açıklamalarda, “Şu an itibarıyla söyleyebileceğimiz yüzde 15’lik maaş farkı ilk 4 ayın enflasyon farkı ortalamasına göre emeklinin ve memurun hakkı haline gelmiş oldu.” ifadesini kullandı. Duman ayrıca emeklilere yönelik yapılacak zamma ilişkin minimum oranı da A Haber'de duyurdu. İşte detaylar…
Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, Temmuz ayında beklenen memur ve emekli maaşlarına yönelik yapılacak zammın detaylarını paylaştı. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarının enflasyon ortalamalarını açıklayan Duman, 25 yıllık ve 30 yıllık memurların ek göstergelerini ve emekli ikramiyelerin de gerçekleşecek artışı paylaştı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman'ın, A Haber'e yaptığı özel açıklamalarda geçen çarpıcı detaylar şu şekilde:
"Emeklilerimiz 6 ayda bir maaş artışı alıyorlar normalde, 6 ayda bir maaş artışları Temmuz ayında gerçekleşecek olan son 6 aylık enflasyon farkı ile belli olacak. Enflasyon bir sonraki ayın 3'ünde açıklanacak. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan enflasyonlarının ortalamaları ise belli oldu.
Aralık ayına göre şu ana kadar yapılan ortalama artış enflasyonu yüzde 15,21 olarak netleşti. Biliyorsunuz ki bu noktada Sayın Bakanın, enflasyon düşme eğiliminde olduğuna dair söylemleri oldu ve bununla birlikte bir takım ekonomik çalışmalar gerçekleşti. Bu durumda son 4 aylık enflasyon 15,21 olarak bugün itibariyle belirlenmiş oldu. Son 2 aylık enflasyon değeri de bu oranın düşmesine, enflasyon aksi tutumda devam ederse ise artmasına sebep olacak." dedi.
4 AYIN ENFLASYON FARKINA GÖRE YÜZDE EN AZ 15'LİK MAAŞ FARKI MÜJDESİ!
Duman, "Burada 4 aylık enflasyon bazında bakarsak yüzde 15'lik bir zammın artık emeklinin garantisi olduğunu söyleyebiliyoruz. Ancak tabii ki burada bir refah payı beklentisi var. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bakan ve Sayın yetkililer, Temmuz ayında bir refah payının artışını arz eden bir takım açıklamalarda bulundular.
Ocak ayı itibarıyla en düşük aylıklar 5 bin 500'den, 7 bin 500 TL'ye yükselmişti. Sayın Bakanımız son günlerde şunu da söyledi. 'Biz aslında 7 bin 500'ün üstünden maaş alanlarla ilgili de bir takım çalışmalar yapmıştık. Ancak bu sırada depremin olması ve TBMM'nin tatile gitmesi sebebiyle bunu bir yasa maddesi haline getirmemiştik.' dedi. Bunu net olarak yasal bir hale geldiğinde söyleyebileceğiz.
Şu an itibarıyla söyleyebileceğimiz yüzde 15'lik maaş farkı ilk 4 ayın enflasyon farkı ortalamasına göre emeklinin ve memurun hakkı haline gelmiş oldu. Diğer taraftan ise 3 bin 600 ek göstergeler alakalı Sayın Bakanımızın müjde niteliğinde bir çıkışı oldu. '1'nci derece artık emekliye yükselmiş memurlar için 3 bin 600 ek gösterge herkese verilecek.' dedi. Bu yılbaşında yeni gelen kanunda dört gruba verilmişti. (Din Görevlileri, Öğretmenler, Polisler ve Sağlık Hemşireleri)"
2 YILLIK ÜNİVERSİTE MEZUNU OLANLAR, MEMURİYETTE YÜKSELEBİLİYOR!
"En az 2 yıllık Üniversite mezunu olan ve memuriyette devam eden herkes birinci dereceye yükselebiliyor.
25 yıllık devlet memurluğu neticesinde 2023 Ocak ayında emekli olan 3 bin 600 ek göstergeli bir kişi 11 bin 850 TL aylık alıyor. 2800 ek göstergeli emekli olanlar ise şu an 9 bin 650 TL aylık alıyor.
Çalışanlarda kıdem tazminatı, devlet memurlarında ise emekli ikramiyesi var. Şu an 25 yıl için 3 bin 600 ek gösterge ile emekli olanlar 379 bin 300 TL emekli ikramiyesi alabiliyor. 2 bin 800 ek gösterge ile emekli olanlar ise 309 bin 300 TL alıyorlar.
30 yıllık kamuda görev yapan memur da, ¼'e kadar 3 bin 600 ek gösterge ile 2023 Ocak ayı itibarıyla 12 bin 640 TL aylık alabiliyor."
25 YILLIK MEMURDA 2 BİN 200 TL, 30 YILLIK MEMURDA 2 BİN 340 TL ARTIŞ!
Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, "¼'e erişmiş 2800 ek gösterge de kalan 30 yıllık memur ise 10 bin 300 TL maaş alıyor. Sayın Bakanımızın söylediği gibi 1'nci dereceye yükselmiş olan memur 2 bin 800'den, 3 bin 600'e çıkış yaptığında o zaman da her ay için 2 bin 340 TL'lik bir emekli maaşı farkı almış olacak.
30 yıllık memurda 3 bin 600'lük ek göstergenin emekli ikramiyesi 455 bin 700 TL, 2 bin 800 ek göstergenin emekli ikramiyesi ise 371 bin 350 TL, bu durumda emekli 84 bin 550 TL'lik bir fark almış olacak.
470 bin memuru alakadar eden Sayın Bakanın açıkladığı, 2 bin 800'lük ek göstergenin 3 bin 600 yükselmesi ¼'üne erişmiş olan, en az 2 yıllık üniversite mezunu olan devlet memurlarının 3 bin 600'den emekli olmaları halinde oluşacak ikramiye farkı; 25 yıllık memurda her ay maaşlarına 2 bin 200 TL, 30 yıllık memurda ise 2 bin 340 TL günümüz koşullarına göre artış demek. Ayrıca alacakları emekli ikramiyesinde; 25 yıllık memur için 70 bin TL, 30 yıllık memur için de yaklaşık 85 bin TL artış demek."
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