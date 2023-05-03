Çay fiyatları ne kadar, kaç TL? Çay fiyatları 2023: Yaş çay alım fiyatı belli oldu!

Çay fiyatları ne kadar, kaç TL sorusunun cevabı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı yaş çay fiyatlarını açıkladı. Çiftçilerin sıklıkla merak ettikleri çay fiyatları için rakam belli oldu. Peki çay fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 2023 çay fiyatları açıklandı mı? İşte konuya ilişkin tüm detaylar haberimizde...