Çay fiyatları ne kadar, kaç TL? Çay fiyatları 2023: Yaş çay alım fiyatı belli oldu!
Çay alım 2023 fiyatları araştırılan konular arasında yerini aldı. Başkan Erdoğan, memleketi Rize'de 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulunarak 2023 çay alım fiyatlarını açıkladı. Vatandaşlar arama motorlarında "Çay fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevaplarını araştırıyor. İşte merak edilenler...
Çay fiyatları ne kadar, kaç TL sorusunun cevabı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı yaş çay fiyatlarını açıkladı. Çiftçilerin sıklıkla merak ettikleri çay fiyatları için rakam belli oldu. Peki çay fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 2023 çay fiyatları açıklandı mı? İşte konuya ilişkin tüm detaylar haberimizde...
ÇAY FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan çayın 2023 yılında fiyatının "kilo başına yüzde 64 artırarak 11 TL 30 kuruş" olduğunu açıkladı.
2023 YAŞ ÇAY ALIM FİYATINI BELLİ OLDU!
14 Mayıs seçimlerinin öncesinde müjdeleri peş peşe açıklayan Başkan Erdoğan yaş çay alımı fiyatlarını açıklayarak, "100 yıllık Cumhuriyeti değiştirecek olanlarla beraber misiniz? Onun için 14 Mayıs'ta bunlara gereken dersi veriyor muyuz? Bunların her işi yalan dolan, palavra. Artık yalan söylerken yüzleri bile kızarmıyor.
İşte yanlarında terör örgütünün temsilcileri, terör örgütlerinin parlamentodaki temsilcisi neler söylüyor neler. Koalisyon ortakları Rize'de toplaşmışlar çay konusunda yine atıp tutmuşlar. Unuttukları bir şey var. Benim Rizeli kardeşim bay bay Kemal'in ve avanesinin palavralarına asla itibar etmez. Rizeli hemşehrilerim adı yalancı çobana çıkmış birine ve saz arkadaşlarına pirim vermez.
"ÜRETİCİMİZİ HEP DESTEKLEDİK"
Bizim Rize ve çay üreticilerimiz içi yaptıklarımız ortada. Rızkını çaydan kazanan üreticilerimizi hep destekledik. Yaş çay alım fiyatını paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım fiyatı vermiştik. Bu yıl için yine destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz." dedi.
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