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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den kritik enflasyon mesajı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.05.2023 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den kritik enflasyon mesajı

Son dakika haberine göre Nisan ayı enflasyon rakamları 3 Mayıs Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, A Para'da ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtlarken, enflasyondaki düşüşün hızlanacağını belirtti. Bakan Nebati "Enflasyonu büyümeden taviz vermeden düşürüyoruz, yüzde 45'lerin altına gerilemesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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