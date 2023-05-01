"Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Nisan ayı rakamları yarın açıklanır mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayıyla beraber gündemde yer alan bir konu da Nisan enflasyon oranı oldu. Memur ve emekli zamlarında belirleyici olan, kira artış oranı gibi birçok ücreti yakından ilgilendiren bu oran, her ay bir önceki ay olacak şekilde açıklanıyor. Peki, Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Nisan ayı rakamları yarın açıklanır mı? TEFE - TÜFE - Kira artış oranı...