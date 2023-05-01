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Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Nisan ayı rakamları yarın açıklanır mı? TEFE - TÜFE - Kira artış oranı...
"Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayına girilmesiyle birlikte yüz binlerce memur ve emeklinin gözü Nisan ayı enflasyon verilerine çevrildi. Bilindiği üzere emekli ve memur 6 aylık periyotlar halinde maaşlarına enflasyon oranı tutarında zam alıyor. Peki, Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Nisan ayı rakamları yarın açıklanır mı? TEFE - TÜFE - Kira artış oranı...