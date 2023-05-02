Avrupa'nın en büyüğü! Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali hizmete giriyor! Açılış Başkan Erdoğan'dan
Avrupa'nın en büyük güneş santrali olacak olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün gerçekleştirilecek. Türkiye, 2 bin 800 futbol sahası büyüklüğünde dev bir yatırıma kavuşmasıyla dünyada sayılı ülkeler haline gelecek. Açılan santral ile yıllık 3 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirilecek.
Kalyon Enerji'nin sahip olduğu 1350 megavat gücündeki Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) resmi açılışı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.
Kalyon Enerji'den alınan bilgilere göre, kurulum çalışmalarına Ocak 2020'de başlanan Avrupa'nın en büyük, dünyanın sayılı büyüklükteki güneş santrallerinden biri olan Kalyon Karapınar GES, 20 milyon metrekare araziye kuruldu.
Santral, tam kapasite devreye alındıktan sonra Türkiye'nin kurulu güneş enerjisi payını tek başına yüzde 20 artıracak.
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalar kapsamında oluşturulan dünyanın ilk ve tek tam entegre güneş paneli fabrikası Kalyon Fotovoltaik'de (PV) üretilen panellerle kurulumu tamamlanan santralde, toplam 3 milyon 256 bin 38 güneş paneli kullanıldı.
Acıgöl Havzası'nın bilinçsiz tarım, iklim değişikliği ve yanlış sulama gibi nedenlerle çölleşmesi sonrasında arazinin yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak değerlendirilmesiyle, bölgede elektrik üretimi yanında istihdam olanakları da oluşturuldu.
SANTRALİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STANDARTLARI EN YÜKSEK DÜZEYDE
Kalyon Karapınar GES projesi, İngiltere Hükümeti'nin sürdürülebilirlik konusunda küresel ölçekte sağlamış olduğu en yüksek rakamlı finansman olurken, santralde Dünya Bankası'nın "Sürdürülebilirlik Çerçevesi Standartları" en üst düzeyde ve titizlikle uygulanıyor.
Ayrıca, 1 milyar dolarlık yatırımla tamamlanan santralin finansmanında İngiliz ihracat kredi ajansı UKEF'in de katkıları bulunuyor.
Kalyon PV tarafından üretilen yüzde 80 yerlilik oranına sahip paneller toplamda 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde olan santralde yer alıyor.
Yıllık 3 milyar kilovatsaat elektrik üretiminin gerçekleştirileceği santralin söz konusu elektrik üretimi, Türkiye'nin elektrik tüketiminin yüzde 1'ine karşılık geliyor.
Üretilecek elektrik aynı zamanda yıllık 450 milyon dolarlık döviz ikamesine karşılık gelirken, 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacı da bu santralden karşılanacak.
Ayrıca santralle 2 milyon ton fosil yakıt ve karbon emisyonunun önüne geçilecek.
Öte yandan, Kalyon Enerji, dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden International Holding Company'nin iştiraki International Energy Holding ile 490 milyon dolar karşılığında ortaklık anlaşması imzalayarak, 5 yıl içinde 10 milyar doların üzerinde yenilenebilir enerji yatırımlarını değerlendirmeyi hedefliyor.
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