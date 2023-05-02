Bakan Bilgin'den çalışma saatleri açıklaması! Masada İngiltere'de uygulanan pilot model var: Günde 6 saat...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin çalışma saatleri hakkında dikkat çeken bir açıkmada bulundu. Bakan Bilgin konuşmasında "Çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Memur-Sen Genel Kurulu'nda konuştu.
Yaklaşık 100 yıl önce emekçilerin çalışma sürelerinin kısaltılması için yapılan eylemleri hatırlatan Bilgin, "İlk eylem Chicago'da çalışma sürelerinin 10 saate indirilmesi konusundaydı. Fakat daha sonra eylemler büyüdü. Dünya çapında yayıldı ve 8 saat talepleri ortaya çıktı. Yaklaşık yine 100 yıla yakındır veya 100 yıldan biraz daha fazla da dünyanın çeşitli ülkelerinde Uluslararası Çalışma Örgütü kuruluşuyla çalışma süreleri 8 saate indirildi." dedi.
Şimdi başka bir çağda yaşandığını ifade eden Bilgin, 8 saat talebinin olduğu dönemin sanayi çağının başladığı dönem olduğunu hatırlattı.
Bilgin, şöyle devam etti:
"Şimdi soru şu; bundan 100 sene önce işçiler 1 saatte ne kadar, çalışanlar 1 saatte ne kadar ürün üretiyordular, hizmet üretiyordular, bugün 1 saatte ne kadar üretiyorlar? Herhalde araya giren bu teknolojik değişimle, bu teknolojik devrimle işçilerin, emekçilerin, hizmet sektöründe çalışan emekçilerin ürettikleri değer, ürettikleri ürün, ürettikleri hizmet katlanarak artmıştır. Bunun için artık günümüzde tartışılması gereken, bu 1 Mayıslarda tartışılması gereken ilk şey çalışma sürelerinin halen sanayi çağının başlangıcında talep edilen 8 saat civarında kalması olabilir mi? Elbette açıkça olamaz.
Dolayısıyla biz Türkler de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız. İngiltere'de bir pilot çalışma yapıldı ve 6 saat uygulamasına geçildi. 6 saatten sonra bunun da yetersiz olduğu için 5 saat denemesi yapılıyor. Dünyanın pek çok yerinde başta akademisyenler olmak üzere bu çalışmalar yapılıyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aile Destek Ödemeleri ne zaman, yattı mı? 2023 Mayıs ayının kaçında yatacak? Aile Destek Programı başvuru şartları neler?
- Marmaray'da ne oldu, seferler iptal mi edildi? 2 Mayıs Marmaray intihar girişimi son dakika haberleri!
- KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU FORMU 2023! İŞKUR KGM personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? esube.iskur.gov.tr
- MEB 45 bin öğretmen atama tercih BAŞVURU EKRANI 2023 | e-Devlet sözleşmeli öğretmen atama başvuru şartları neler, nasıl yapılır? İşte kontenjanlar...
- Sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru gerekiyor mu? Sandık görevli ücretleri ne kadar, kaç TL 2023?
- Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları Mayıs ayında açıklanacak mı?
- Şevval ayı orucu ne zaman başlar, kaç gün tutulur? Şevval ayı orucuna nasıl niyet edilir?
- Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Nisan ayı rakamları yarın açıklanır mı? TEFE - TÜFE - Kira artış oranı...
- MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak, tercih tarihleri belli mi? MSÜ tercih kılavuzu ve tarihleri açıklandı mı?
- Veda Mektubu 1 Mayıs var mı, yok mu? Veda Mektubu bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? 1 Mayıs Kanal D yayın akışı...
- 700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! %45 ek zam - %15 Refah payı + 12.500 TL maaş talebi! Kamu işçilerine zam...
- Mayıs ayında talihi dönecek burçlar! Cepleri bayram edecek, para üstüne para gelecek! Zengin olacak burçlar...