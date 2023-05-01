Kartlı sayaç nedir, doğalgaz bedava mı olacak 2023? Ücretsiz doğalgaz kartlı sayaç detayı!
"Kartlı sayaç kullananlara doğalgaz bedava mı olacak?" sorusu son dakika açıklaması sonrası merak konusu oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuya ilişkin detayları açıkladı. Doğalgazın 1 yıl boyunca ücretsiz olmasına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, kartlı sayaçlarda 25 m3 doğalgaz nasıl olacak?
Ücretsiz doğalgaz hakkında detaylar belli oldu! Son dakika açıklaması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapıldı. 25 metreküpe enk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olmasına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Normalin dışında kartlı doğalgaz kullananların merak ettiği soru cevap buldu. Kartlı sayaç kullananlara doğalgaz bedava mı olacak 2023?
BAKAN DÖNMEZ'DEN ÜCRETSİZ DOĞALGAZ AÇIKLAMASI!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni sonrası nükleer yakıt ve yerli doğal gaza ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Rusya'dan gelen yakıtların şu anda güvenli bir yerde depolandığını kaydeden Dönmez, "Reaksiyonun başlaması için onları reaktörün iç kabinine yerleştirmemiz gerekecek. Bu aşamada bazı testler var, enstrümanların yerleştirilmesiyle ilgili bazı süreçlerimiz var. Bunlar da 1 yıl içerisinde bitecek. Böylelikle Türkiye'nin ilk nükleer santralinde 1 yıl içinde elektriği üretmiş olacağız." dedi.
KARTLI SAYAÇ KULLANANLAR...
Dönmez, Akkuyu NGS'de ilk reaktörün ardından diğer 3 reaktörün de birer yıl arayla devreye gireceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin nükleer serüveni maalesef geç başladı ancak hızlı yol katetmek istiyoruz. Akkuyu'nun ardından ikinci ve üçüncü nükleer santralimiz içinde çalışmalara başladık. İkinci santral için Sinop'ta bir çalışmamız var. ÇED raporu tamam. Zemin etütleri gibi yapılması gereken çalışmalar var onları bir taraftan ilerletiyoruz. Kiminle yapacağımız henüz net değil ama dünyada zaten bu teknolojiye sahip çok fazla ülke yok. Olan bütün ülkelerle de görüşeceğiz. Ülkemizin menfaatleri açısından hangisi uygunsa onlarla ilerleyeceğiz."
DOĞALGAZ NE ZAMAN ÜCRETSİZ OLACAK?
20 Nisan tarihinden sonra kesilen ilk faturadan ısınma dahil 1 ay doğalgaz faturalarından ücret alınmayacak. Faturaya 0 TL olarak yansıyacak.
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, dağıtım şirketlerinden doğalgaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden doğalgaz tüketimleri için 24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tahakkuk edecek ilk faturadan doğal gaz bedeli alınmayacak.
Ayrıca 1 Mayıs 2024 tarihine kadarki döneme ait aylık doğalgaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda 25 metreküpe kadar olan tüketim için doğalgaz bedeli alınmayacak.
KARTLI SAYAÇ NEDİR?
Abonelerin su kullanım miktarlarının hesaplanması ve kullanım bedelinin peşin olarak ödenmesi esasına dayanan bir ödeme şeklidir . Her sayaca bir abone kartı tanımlıdır. Bu kartlarla abone kredi yükleme noktalarından belli bir ücret karşılığında kredi yükleyebilir. Akıllı kart sayaca okutulduğu zaman kartta bulunan kredi sayaca aktarılmış olur.
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