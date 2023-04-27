Son dakika: BDDK'dan elektrikli araçlara özel kredi düzenlemesi geldi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), elektrik araçlarla ilgili kredi kullanım tutarlarında alt sınırları yükseltti. Buna göre, nihai fatura değeri 900 bin lira ve altında olan elektrikli araçların yüzde 70’ine kadar 48 ay vadede kredi kullanılabilecek.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) elektrik motorlu taşıtlar için yeni kredi düzenlemesi getirdi.
900 BİN LİRA VE ALTINA 48 AY VADE
Yeni düzenlemeye göre nihai fatura değeri 900 bin lira ve altında olan elektrikli araçların yüzde 70'ine kadar 48 ay vadede kredi kullanılabilecek.
1 MİLYON 800 BİN LİRAYA KADAR 36 AY VADE
900 bin lira ile 1 milyon 800 bin lira arasında olan elektrikli araçların yüzde 50'si için 36 ay vadeli kredi imkanı sunulacak.
24 AY VE 12 AY VADE İÇİN DETAYLAR
Öte yandan 1 milyon 800 bin lira ile 2 milyon 200 bin lira arasındaki elektrikli araçların yüzde 30'una kadar 24 ay vadeli kredi alınabilecek.
2 milyon 200 bin lira ve 2 milyon 800 bin lira arasındaki elektrikli araçların yüzde 20'sine kadar kredi verilecek. Söz konusu kredide vade ise 12 ay olacak.
Öte yandan 2 milyon 800 bin lira üzerindeki araçlar için kredi kullanılamayacak.
BAŞKAN ERDOĞAN TOGG İÇİN MÜJDELEMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitabında, müjdeli haberi "Kamu bankalarımız, Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay, 0,99 oran ile kredi kullandıracak." ifadeleriyle vermişti.
"TOGG İÇİN ARAÇ BEDELİNİN YÜZDE 50'Sİ TUTARINDA 36 AY, 0,99 ORAN İLE KREDİ KULLANDIRILACAK"
Manisa'ya Gemlik'teki Togg'un elektrik enerjisi ile ilgili yeni tesisinin temel atma töreninden geldiğini belirten Başkan Erdoğan, "Biz durmuyoruz, çalışıyoruz ve kamu bankalarımız Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay, 0,99 oran ile kredi kullandıracaklar. Yani bir puan. Ziraat Bankası böyle bir destek verip, 36 ay vadeyle bu krediyi kullandıracak ve Togg satışlarını bu şekilde yapacaklar." demişti.
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