EYT’lilerin tamamı maaşlarını Mayıs ayında alacak! Refah paylarına düzenleme geliyor! Bakan Vedat Bilgin duyurdu...

"AK PARTİ'NİN YAPTIKLARINI ANLAMAMIZ LAZIM"

AK Parti'nin nerede durduğuna bakmamız lazım. Yaptıklarını anlamamız lazım. Türkiye'nin siyasal yapısında önemli bir tarihsel iktidar bloku dediğim bir yapı var. Bu tarihsel yapı imparatorluktan geliyor. Son dönemdeki bürokratik mekanizmanın imparatoru dahi etkisiz hale getiren bir süreç. Birinci konumda askerler onun yanında sivil bürokratlar yer almıştır. Sonra buna Türkiye kapitalizmi eklemlenmiştir. Türkiye'de halkı yok sayan devlet aygıtını ortaya çıkarmıştır. Halklara bir güruh olarak bakılmıştır. 27 Mayıs bu anlayışın anayasa metni hale gelmiştir. Özgürlükçü diyebilirsiniz ama 27 Mayıs bir MGK devleti yaratmıştır. MGK üyesi olan Başbakan gündemde neyin konuşulacağından habersiz toplantıya girmiştir. Bu tarihsel iktidar bloğu Türkiye'nin önünde en büyük engeldi. 12 Mart 27 Mayıs'ı tahkim etmiştir. 12 Eylül NATO karargahlarında generallerin talimatlarıyla hareket etmiştir. Türkiye'de antidemokratik yapı uzun yıllar değiştirilememiştir. AK Parti bu yapıyı dönüştürmeye yönelik bir parti olarak ortaya çıktığı için büyük tepki almıştır. 15 Temmuz buna yönelik son saldırıdır. AK Parti Erdoğan liderliğinde tahkim olmuş bu yapıyı ortadan kaldırmıştır. 367 krizi odur, 15 Temmuz krizi de odur. 15 Temmuz doğrudan doğruya Türkiye'ye karşı yabancı servisin yaptığı operasyondur. AK Parti bugün antiemperyalist çizgidedir.

"DEMOKRASİ AK PARTİ'NİN MİSYONUDUR"

Reformların yapılması lazım. Anayasa başta olmak üzere bütün kurumların değiştirilmesi lazım. Tarihsel olarak AK Parti'nin misyonu budur. Türkiye'nin bağımsız kalkınma yoluna girmesi, demokrasini daha derinleştirmesi lazım. Dünya Bankası, IMF politikaları Türkkiye'nin kapitalist sistemine nasıl bağımlı hale getirildiğinin örnekleriyle doludur. Süleyman Bey, alimünyum tesisi kuramıyordu Sovyetler Birliği ile anlaşmasa. Demokratikleşme ile antiemperyalizm arasında zorunlu bir ilişki var. Başkanlık sisteminin bütün kurumlara yayılacak şekilde genişletilmesine ihtiyaç var. AK Parti'nin siyasal politikaları bu politikaları döşeyecektir. Ben kendimi liberal demokrat olarak değil; milliyetçi demokrat olarak tanımlıyorum. Rahmetli hocam Erol Güngör'ün demokrasi ve milliyetçilikle ilgili çok önemli şeyler söylemiştir. Merkezin değerlerini halka doğru hareketi var bilirsiniz. Halkın değerlerini merkeze, siyasete taşımak şeklinde olmanın daha doğru olduğunu düşünürüm rahmetli hocamla aynı şekilde.