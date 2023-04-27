AK Parti’den ekonomide üst üste yeni müjdeler! Esnafı mutlu edecek haber! Bakan Bilgin: İlk fırsatta düzenleme yapacağız

Cumhuriyetin ilanının ardından belirlenen iktisat politikalarının ülke ekonomisine yön verdiğini vurgulayan Bilgin, şöyle konuştu:

"Mustafa Kemal Atatürk İzmir İktisat Kongresi'nde dünyaya bir mesaj veriyor: Biz sosyalist bir ekonomi kurmayacağız ama sizin gibi liberal kapitalist bir ekonomi de kurmayacağız. Devlet sanayiyi, ticareti geliştirecek politikaları desteleyecek. Atatürk'ün çizdiği bu çerçeve bizim iktisat politikamızın temelini oluşturmuştur."

Türkiye ekonomisinin Kovid-19 salgını sürecinden olumsuz etkilendiğini ifade eden Bilgin, bunda salgın döneminde verilen sosyal desteklerin etkisinin de olduğunu söyledi.

Bilgin, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olduğuna dikkati çekerek, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin önemine değindi.

Nükleer santralin, enerji üretiminin yanında nükleer teknolojinin kullanımı açısından da Türkiye'ye faydalar sağlayacağını vurgulayan Bilgin, tesisin devreye girmesiyle Türkiye'nin enerji kaynaklarının çeşitleneceğini dile getirdi.