Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın vergi desteği müjdesi tezgahlara yansıyacak! En az yüzde 20 indirim

Bu müjde vatandaşın cebine de yansıyacak. Vatandaşlarımız da daha ucuz ürün yiyecek. Hem esnaf hem de vatandaş rahatlayacak. 1 Mayıs itibarı ile esnafımız dilekçelerini verip basit usule geçiş yapmaya başlayacak.

Mayıs ayından itibaren tezgahlardaki ürünlerde fiyatlar düşecek. Benim tahminim, bu destek sayesinde tezgahlardaki ürünlerde en az yüzde 20 indirim olacağıdır."