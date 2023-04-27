Depremzede kira yardımı yattı mı? AFAD Depremzede kira yardımı ne zaman yatacak?
"Depremzede kira yardımı yattı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 6 Şubat Kahramanmaraş depremi toplamda 10 ilimizi etkilemişti. Devlet tarafından depremzede vatandaşlara kira yardımı yapılacağı duyurulmuştu. Peki, Depremzede kira yardımı yattı mı? AFAD Depremzede kira yardımı ne zaman yatacak?
"Depremzede kira yardımı yattı mı? AFAD Depremzede kira yardımı ne zaman yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 Şubat Kahramanmaraş depremi toplamda 10 ilimizi etkilemişti. Devlet tarafından depremzede vatandaşlara kira yardımı yapılacağı duyurulmuştu. Peki, Depremzede kira yardımı yattı mı? AFAD Depremzede kira yardımı ne zaman yatacak?
DEPREM KİRA YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANACAK?
Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem afeti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 12 ay boyunca; kiracıya 3 bin TL, ev sahibine ise 5 bin TL kira yardımı yapılacaktır.
DEPREM KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar barınma desteği başvurularını, e-Devlet üzerinden AFAD'ın "Afetzede Barınma Desteği" ekranından yapabilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan AFAD'ın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım şu şekilde:
"Deprem bölgesinde konutu @csbgovtr tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlarımız için, "Afetzede Barınma Desteği" başvuruları @ekapi üzerinden başlamıştır.
Hatalı başvuru durumunda, "İPTAL" seçeneği kullanılarak yeniden başvuru yapılabilmektedir."
KİRA YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?
Kira yardımı ödeme tarihleri henüz Bakanlık tarafından açıklanmadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Depremzede kira yardımı yattı mı? AFAD Depremzede kira yardımı ne zaman yatacak?
- TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE 27 NİSAN! Sakarya, Tekirdağ, Edirne, Yalova, Kırklareli! İlçe ilçe TOKİ arsa sonuçları e-devlet İSİM LİSTESİ!
- 30. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? Polis alımı başvuru şartları neler, açıklandı mı?
- MSÜ ÖSYM tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ TERCİH BİLGİLERİ 2023
- MSÜ kaç kişi girdi 2023? Bu yıl MSÜ kaç kişi alacak, kontenjanları sayısı nasıl? Milli Savunma Üniversitesi aday sayısı...
- MSÜ 2023 TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI | Kadın, erkek, subay, astsubay, başarı sıralaması ile MSÜ taban puan kaç?
- MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ Astsubay kaç kişi alacak 2023, kaç puan gerekiyor? MSÜ son dakika açıklaması...
- 26 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- DGS 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı hangi tarihte gerçekleşecek? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
- DİYANET 4.538 personel alımı BAŞVURU EKRANI 2023 | DİB 4 branşta 2099 kadın-2439 erkek işçi alacak! KPSSP93-94... Şartları neler?
- KURULUŞ OSMAN 123. bölüm İZLE | 26 Nisan ATV Kuruluş Osman 123. bölüm full HD tek parça izle!
- Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı 2023? Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü olacak?