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Depremzede kira yardımı yattı mı? AFAD Depremzede kira yardımı ne zaman yatacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2023
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Depremzede kira yardımı yattı mı? AFAD Depremzede kira yardımı ne zaman yatacak?

"Depremzede kira yardımı yattı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 6 Şubat Kahramanmaraş depremi toplamda 10 ilimizi etkilemişti. Devlet tarafından depremzede vatandaşlara kira yardımı yapılacağı duyurulmuştu. Peki, Depremzede kira yardımı yattı mı? AFAD Depremzede kira yardımı ne zaman yatacak?

"Depremzede kira yardımı yattı mı? AFAD Depremzede kira yardımı ne zaman yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 Şubat Kahramanmaraş depremi toplamda 10 ilimizi etkilemişti. Devlet tarafından depremzede vatandaşlara kira yardımı yapılacağı duyurulmuştu. Peki, Depremzede kira yardımı yattı mı? AFAD Depremzede kira yardımı ne zaman yatacak?

DEPREM KİRA YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANACAK?

Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem afeti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 12 ay boyunca; kiracıya 3 bin TL, ev sahibine ise 5 bin TL kira yardımı yapılacaktır.

DEPREM KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar barınma desteği başvurularını, e-Devlet üzerinden AFAD'ın "Afetzede Barınma Desteği" ekranından yapabilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan AFAD'ın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım şu şekilde:

"Deprem bölgesinde konutu @csbgovtr tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlarımız için, "Afetzede Barınma Desteği" başvuruları @ekapi üzerinden başlamıştır.

Hatalı başvuru durumunda, "İPTAL" seçeneği kullanılarak yeniden başvuru yapılabilmektedir."

KİRA YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Kira yardımı ödeme tarihleri henüz Bakanlık tarafından açıklanmadı.

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