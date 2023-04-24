"Şu an, bu ay doğalgaz bedava mı? Doğalgaz indirimi ne zaman başlayacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 20 Nisan günü faaliyete geçen Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz doğal gazını devreye soktu. 2023 Doğalgaz faturası için iki önemli açıklama yapan Başkan Erdoğan açıklaması ile atılan adımın önemine ve büyüklüğüne de dikkat çekti. Peki, şu an, bu ay doğalgaz bedava mı? Doğalgaz indirimi ne zaman başlayacak? Ücretsiz fatura...