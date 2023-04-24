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2023 Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK,TÜFE Nisan ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2023
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2023 Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK,TÜFE Nisan ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç?

"Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları merak konusu oluyor. 2023 Mart ayı enflasyon rakamları yüzde 2,29 oranında artarken Merkez Bankası enflasyon beklentisi ise güncellendi. Peki, TÜİK ve TÜFE tarafından açıklanacak olan 2023 Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanır?

"Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor.Enflasyon rakamları Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.Enflasyon verilerine ilişkin 40 katılımcı tarafından yanıtlanan 2023 yılı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı.Peki, TÜİK,TÜFE Nisan ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Nisan enflasyunu ne zaman açıklanacak? İşte, beklenti oranları...

2023 NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurum TÜİK, enflasyon oranlarını her ayın 3'ünde açıklıyor. Nisan ayı enflasyon rakamlarının da 3 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor. Kira artış oranı da bu tarihte belli olması bekleniyor.

MART AYI ENFLASYONU NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında yüzde 2,29 arttı. Yıllık TÜFE yüzde 50,51'e geriledi. Yurt İçi ÜFE (Yİ-ÜFE) martta yüzde 0,44 artarken, yıllık bazda yüzde 62,45 oldu.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,72 iken, bu anket döneminde yüzde 37,77 olmuştur.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,63 iken, bu anket döneminde yüzde 31,02 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,91 ve yüzde 17,54 olarak gerçekleşmiştir.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2023 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 13,83 olasılıkla yüzde 20,00 – 24,99 aralığında, yüzde 22,54 olasılıkla yüzde 30,00 – 34,99 aralığında, yüzde 36,67 olasılıkla ise yüzde 35,00 – 39,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 16,22'sinin beklentilerinin yüzde 25,00 – 29,99 aralığında, yüzde 21,62'sinin beklentilerinin yüzde 30,00 – 34,99 aralığında, yüzde 29,73'ünün beklentilerinin yüzde 35,00 – 39,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2023 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 15,36 olasılıkla yüzde 9,00 – 14,99 aralığında, yüzde 49,18 olasılıkla yüzde 15,00 – 20,99 aralığında, yüzde 19,76 olasılıkla ise yüzde 21,00 – 26,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 24,24'ünün beklentilerinin yüzde 9,00 - 14,99 aralığında, yüzde 45,45'inin beklentilerinin yüzde 15,00 – 20,99 aralığında, yüzde 18,18'inin beklentilerinin yüzde 21,00 – 26,99 aralığında olduğu gözlenmektedir

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