2023 Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK,TÜFE Nisan ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç?

"Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor.Enflasyon rakamları Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.Enflasyon verilerine ilişkin 40 katılımcı tarafından yanıtlanan 2023 yılı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı.Peki, TÜİK,TÜFE Nisan ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Nisan enflasyunu ne zaman açıklanacak? İşte, beklenti oranları...