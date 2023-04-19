Merkez Bankası tahminleri güncelledi! Yıl sonu dolar ve enflasyon ne kadar olacak?
Son dakika haberi | Merkez Bankası nisan ayı piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre yıl sonu dolar kuru beklentisi 23,15 TL olurken, yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 37,77 oldu.
Piyasa katılımcıları anketinin Nisan ayı sonuçlarında katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisinin bir önceki anket döneminde 22,91 TL iken, bu anket döneminde 23,15 TL oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını paylaştı. Buna göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,72 iken, bu anket döneminde yüzde 37,77 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,63 iken, bu anket döneminde yüzde 31,02 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,91 ve yüzde 17,54 olarak gerçekleşti.
12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2023 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 13,83 ihtimalle yüzde 20,00 - 24,99 aralığında, yüzde 22,54 ihtimalle yüzde 30,00 - 34,99 aralığında, yüzde 36,67 ihtimalle ise yüzde 35,00 - 39,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 16,22'sinin beklentilerinin yüzde 25,00 - 29,99 aralığında, yüzde 21,62'sinin beklentilerinin yüzde 30,00 - 34,99 aralığında, yüzde 29,73'ünün beklentilerinin yüzde 35,00 - 39,99 aralığında olduğu gözlendi.
24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2023 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 15,36 ihtimalle yüzde 9,00 - 14,99 aralığında, yüzde 49,18 ihtimalle yüzde 15,00 - 20,99 aralığında, yüzde 19,76 ihtimalle ise yüzde 21,00 - 26,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 24,24'ünün beklentilerinin yüzde 9,00 - 14,99 aralığında, yüzde 45,45'inin beklentilerinin yüzde 15,00 - 20,99 aralığında, yüzde 18,18'inin beklentilerinin yüzde 21,00 - 26,99 aralığında olduğu gözlendi.
FAİZ BEKLENTİLERİ
Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,50 iken, bu anket döneminde yüzde 8,73 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 8,50 olarak gerçekleşti.
DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ
Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 22,91 TL iken, bu anket döneminde 23,15 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 23,52 TL iken, bu anket döneminde 24,08 TL olarak gerçekleşti.
GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ
Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise yine bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 4,4 olarak gerçekleşti.
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