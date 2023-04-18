TOKİ başvuru iadesi nasıl alınır? TOKİ IBAN numarası ile 500 TL para iadesi nereden alınır?
"TOKİ para iadesi nasıl alınır?" sorusu kurada ismi çıkmayanlar tarafndan araştırılıyor. TOKİ İstanbul kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte "TOKİ para iadesi ATM'den nasıl alınır?" TOKİ para iadesi hemem alınır mı?" soruları gündeme getirildi. Halkbankası'nın internet sitesi üzerinden para iadesi yapılabiliyor. Peki TOKİ başvuru ücreti 500 TL iadesi nasıl alınır?
" TOKİ IBAN numarası ile 500 TL para iadesi nereden alınır?" sorusu TOKİ'ye başvuran ancak kurada ismi çıkmayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TOKİ başvurularını tamamlayıp ev sahibi olmaya hak kazanamayan kişiler iade sürecini merak ediyor. Peki TOKİ para iadesi nasıl ve nereden yapılır? TOKİ 500 TL başvuru ücreti ne zaman geri yatacak?
TOKİ PARA İADESİ ATM'DEN NASIL ALINIR?
TOKİ, sosyal medya hesabı üzerinden iade süreci hakkında bilgi verdi. 500 TL para iadesinin kura çekiminden 5 gün sonra iade edileceğini, paranın banka şubeleri veya ATM'lerden alınabileceğini duyurdu.
Halkbankası'nın internet sitesi üzerinden para iadesi yaptığı da biliniyor.
Halkbank'ın ilgili linkine tıklayınız. TC Kimlik Numarası ile giriş yapınız. Cep telefonu numaranızı da girmeniz gerekiyor.
HALKBANK'IN ÖNEMLİ HATIRLATMASI
Başvuru sırasında verdiğiniz TCKN ve Telefon Numaranızı giriniz.Vereceğiniz IBAN başvuru sahibine ait olmalıdır.
Ayrıca Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.
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