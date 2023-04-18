TOKİ başvuru iadesi nasıl alınır? TOKİ IBAN numarası ile 500 TL para iadesi nereden alınır?

" TOKİ IBAN numarası ile 500 TL para iadesi nereden alınır?" sorusu TOKİ'ye başvuran ancak kurada ismi çıkmayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TOKİ başvurularını tamamlayıp ev sahibi olmaya hak kazanamayan kişiler iade sürecini merak ediyor. Peki TOKİ para iadesi nasıl ve nereden yapılır? TOKİ 500 TL başvuru ücreti ne zaman geri yatacak?