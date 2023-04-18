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Merkez Bankası Şubat 2023 dönemi Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.04.2023
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Merkez Bankası Şubat 2023 dönemi Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı

Merkez Bankası tarafından yayınlanan Şubat 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Verilere göre şubatta artış aylık yüzde 8,4 oldu.

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