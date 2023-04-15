Dünyanın tek yatırımcılı en büyüğü! Tam kapasite üretim | 2 milyon kişinin ihtiyacını karşılayacak

KARAPINAR'DAKİ TOPOĞRAFYA GES İÇİN ÇOK UYGUN

Duman, YEKA kapsamındaki 1350 megavatlık güneş santrali projesi için Konya Karapınar'daki arazinin devlet tarafından seçildiğini anlattı. Karapınar'ın Türkiye'de güneşlenme süresi en yüksek bölge olduğuna dikkati çeken Duman, şöyle devam etti:

"Türkiye'de çöl niteliğindeki tek arazi olarak tescil edilen bu alanın, topoğrafyası yönüyle de güneş santrali yapımına çok uygun olduğunu söyleyebiliriz. Karapınar'ın genel olarak ülke genelinde güneşlenmesi en yüksek bölge olduğu düşünüldüğünde çok doğru seçilmiş güzel bir alan. Biz bu arazide güneş takip sistemi üzerine kurulu kendi üretimimiz olan panellerle bu santralimizi harekete geçirdik. Paneller Ankara'daki Kalyon PV fabrikasında hammaddeden panele dört aşamada yüzde 80 üzerinde yerlilikle üretildi ve burada kullanıldı."