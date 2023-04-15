Dünyanın tek yatırımcılı en büyüğü! Tam kapasite üretim | 2 milyon kişinin ihtiyacını karşılayacak
Kalyon Enerji Yatırımları AŞ Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gürler Duman, Konya'nın Karapınar ilçesinde kurulan ve dünyanın tek yatırımcılı en büyük güneş enerjisi santrali olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin mart itibarıyla tam kapasite elektrik üretimine başladığını bildirdi. Toplam 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacının karşılanacağı YEKA GES-1 ihalesi kapsamında kurulumu tamamlanan Karapınar'daki güneş santralinde 3 milyon 256 bin 38 adet panel kullanıldı.
Kalyon Enerji Yatırımları AŞ Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gürler Duman, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) Güneş Enerjisi Santrali (GES)-1 kapsamında inşası tamamlanan santralin, 20 bin dönüm araziye kurulduğunu, 350 megavat doğru akım ve 1000 megavat lisans gücüne sahip olduğunu söyledi.
"TOPLAM 3 MİLYON 256 BİN 38 TANE PANELLE TAM KAPASİTE İLE ELEKTRİK ÜRETİMİNE MART İTİBARIYLA GEÇTİK"
Santrale ait ilk inşaat işlerine Ağustos 2020'de başlandığını belirten Duman, "O günden bugüne enerji üretim kapasitemizi artırdık. Hemen hemen her hafta bir miktar paneli devreye alarak bugün tam kapasiteye ulaşmış bulunuyoruz. Toplam 3 milyon 256 bin 38 tane panelle tam kapasite ile elektrik üretimine mart itibarıyla geçtik" diye konuştu.
KARAPINAR'DAKİ TOPOĞRAFYA GES İÇİN ÇOK UYGUN
Duman, YEKA kapsamındaki 1350 megavatlık güneş santrali projesi için Konya Karapınar'daki arazinin devlet tarafından seçildiğini anlattı. Karapınar'ın Türkiye'de güneşlenme süresi en yüksek bölge olduğuna dikkati çeken Duman, şöyle devam etti:
"Türkiye'de çöl niteliğindeki tek arazi olarak tescil edilen bu alanın, topoğrafyası yönüyle de güneş santrali yapımına çok uygun olduğunu söyleyebiliriz. Karapınar'ın genel olarak ülke genelinde güneşlenmesi en yüksek bölge olduğu düşünüldüğünde çok doğru seçilmiş güzel bir alan. Biz bu arazide güneş takip sistemi üzerine kurulu kendi üretimimiz olan panellerle bu santralimizi harekete geçirdik. Paneller Ankara'daki Kalyon PV fabrikasında hammaddeden panele dört aşamada yüzde 80 üzerinde yerlilikle üretildi ve burada kullanıldı."
TEK YATIRIMCILI EN BÜYÜK SANTRAL
Duman, Karapınar'daki güneş santralinin dünyanın tek yatırımcısı olan en büyük santrali olduğunun altını çizdi. Santralle yaklaşık 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacının karşılanacağına işaret eden Duman, şunları kaydetti:
"Santral tek bir yatırımcı tarafından tek bir noktada, teknik gereklilikleri ve mühendisliği, bağlantı noktaların inşaatı ve uluslararası finansmanın temini ile beraber kurulmuş dünyanın en büyük güneş santrali olma özelliğine sahip. İnternette arama yapıldığında dünyanın en büyük santralleri listesinde maalesef hassasiyetle bilgi vermiyor. Bu santralin kapasitesinden daha büyük kapasiteli santralleri listeye alıyor. Halbuki, bahsi geçen santraller güneş parkıdır ve birden fazla yatırımcının bir araya getirerek oluşturduğu bir alanı temsil eder. Bu santral ise böyle büyük bir arazide tek bir yatırımcı tarafından kurulmuş işletmedeki en büyük santral."
Orta Doğu'da proje aşamasında bulunan daha büyük santrallerin gelecekte devreye gireceğini anlatan Duman, Türkiye'de de daha büyük santrallerin kurulması için potansiyel bulunduğunu dile getirdi.
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