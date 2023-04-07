Kalyon PV'den dev üretim tesisi! Güneş paneli projesi dünyaya örnek oldu! Ülke ekonomisine 500 milyon dolar katkı
Kalyon PV Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda Faz-3 Üretim Tesisi açıldı. Güneş panelinden dünyada tek entegre tesis olan Kalyon PV'nin ekonomiye katkısı 500 milyon dolara ulaştı.
Güneş panelinde sektörün önde gelen temsilcilerinden biri olan Kalyon PV, güneş paneli üretiminin 4 aşamasını tek çatı altında toplayarak Faz-3 üretim tesisini açtı.
"ABD VE AVRUPA'DAN CİDDİ TEKLİFLER VAR"
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, aynı fabrikayı ABD ve Avrupa'dan kurmaları için teklif aldıklarını belirterek,"Bu tesis için ciddi teklifler aldık. Hem yerel yönetimlerden hem iş adamlarından ciddi talipler vardı. Çok gelip giden oldu. Biz ülkemizin enerji bağımsızlığını kazanabilmesinde bir katkıda bulunmak istediğimiz için bunu yapıyoruz. Ülkemize çok faydası olacak bir tesis kurduk. Tesisimizin ekonomimize yıllık 500 milyon dolar katkısı var" dedi.
GÜNEŞ PANELLERİ FABRİKASINDA KAPASİTE ARTIRILDI
Güneş enerjisi alanında sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı yatırımlarına imza atan Kalyon Holding, 500 megawatt ile başladığı projede her yıl iki katına çıkarak şu anki 2 gigawattlık fabrikasını açtı. Tesis 2 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor ve 7/24 esasıyla çalışıyor. Üretilen paneller yüzde 80'in üstünde bir yerlilik oranına sahip.
KALYON PV GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ FABRİKASI
Kalyon PV'nin 4 fabrika ve 1 AR-GE merkezinden oluşan bu üretim tesisi, 100.000'i kapalı olmak üzere 250.000 metrekarelik bir alanda konumlanıyor.
GÜNEŞ PANELİNDE DÜNYADA TEK ENTEGRE TESİS
Fabrikada 4 aşamalı bir üretim yapılıyor. AR-GE dahil güneş paneli üretiminin 4 aşamasını tek çatı altında toplayan özelliği ile dünyada ilk ve tek entegre tesis ünvanına sahip.
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