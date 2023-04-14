Vatandaşlık maaşıyla milyonlar nefes alacak! Uygulamanın detayları netleşiyor | Gelir seviyesi yükselecek

Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından biri de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacak. Tamamı devlete ait olan TPAO buralardan elde edeceği gelirden el ihtiyacı olanı kadarı tutarak gerisini fona aktaracak. Aynı zamanda yapılan her doğalgaz ve petrol keşfi ile birlikte değeri artacak olan TPAO ile birlikte vatandaşa yapılacak destek miktarları da artırılacak.