Kirazlı-Yenikapı metro hattında kırmızı alarm! Dumanlar yükseldi! Panik anları
Kirazlı-Yenikapı hattının Menderes durağında durağa yanaşan metrodan yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Durakta acil durum alarmları çalarken seferler bir süre durdu.
Kirazlı-Yenikapı hattının Menderes durağına saat 06.15'te yanaşan metronun altından dumanlar yükseldi.
Görevliler hızla yolcuları tahliye ederken durakta da acil durum anonsları yapıldı.
Görevliler metrodan yükselen dumana yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.
Bir süre yapılamayan seferler metronun hareket etmesinin ardından normale döndü.
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