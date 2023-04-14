EYT’de ilk maaş heyecanı! Emekli maaşları ödenmeye başlıyor









145.7 MİLYAR TL EK ÖDEME

En düşük emekli aylığının 7.500 liraya çıkarılmasıyla Hazine'den 2023 yılının nisan ayından itibaren 8 ay için 85 milyar lira, yıllık da 120.8 milyar lira ödenecek. Bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılmasıyla birlikte 15.6 milyon emekliye yapılacak yıllık ödeme 24.9 milyar lira olacak.