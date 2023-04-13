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6.800 TL'ye arazi sahibi olabilirsiniz! Milli Emlak ilanları art arda yayınladı! İşte ihale tarihi...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.04.2023
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6.800 TL’ye arazi sahibi olabilirsiniz! Milli Emlak ilanları art arda yayınladı! İşte ihale tarihi...

Kenarda köşede parası olanlara arazi fırsatı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanlar ilgiyle takip ediliyor. Ekonomiye kazandırılması amacıyla hazine arazilerinin satışı için Nisan ayı ilanları peş peşe duyuruldu. Milli Emlak 6.800 TL'ye arazi satacak. İşte, haberin detayları...

Kenarda köşede parası olanlara Milli Emlak'tan müjde! Milyonlarca yatırımcı tarafından büyük bir merakla beklenen arazi ihalesine ilişkin detaylar paylaşıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenli olarak yayımlanan ilanlar ile satışa sunulan taşınmazların fiyatları, ihale tarihleri ve satış koşulları merak konusu oluyor. Milli Emlak 6.800 TL'ye arazi satacak! İşte, ihale hakkında detaylar...

SATIŞ BİLGİLERİ

Tahmin Edilen İhale Bedeli ₺6.800,00

Teminat Bedeli ₺2.040,00

Uygun Yüzölçümü 8,00 m²

İhale Tarihi 26/04/2023

İhale Saati 11:30

İhale Yeri -

İletişim Adresi https://ankara.csb.gov.tr/

Telefon (312) 417 71 71

Taşınmaz No 06010102984

Pafta/Ada/Parsel /22927/10

İmar Durumu Hayır

İmar Özellik Adı

Yasal Dayanak 2886 / 45

Taşınmaz Yüzölçümü 418,00 m²

Hazine Hissesi -

Satılacak Yüzölçümü -

MİLLİ EMLAK ARAZİ SATIŞ İHALESİ NE ZAMAN?

Ankara Altındağ ilçesinde satışa çıkacak arazi ilahesinin tarihi 26.04.2023 olarak belirtilmiştir.

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