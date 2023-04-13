6.800 TL’ye arazi sahibi olabilirsiniz! Milli Emlak ilanları art arda yayınladı! İşte ihale tarihi...

Kenarda köşede parası olanlara Milli Emlak'tan müjde! Milyonlarca yatırımcı tarafından büyük bir merakla beklenen arazi ihalesine ilişkin detaylar paylaşıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenli olarak yayımlanan ilanlar ile satışa sunulan taşınmazların fiyatları, ihale tarihleri ve satış koşulları merak konusu oluyor. Milli Emlak 6.800 TL'ye arazi satacak! İşte, ihale hakkında detaylar...