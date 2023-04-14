14 Nisan 2023, Cuma
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Emekliye ve EYT’liye çifte ödeme! İlk maaş bugün… Hem maaş hem de bayram ikramiyeleri hesapta
İşlemlerini tamamlayan EYT'liler bugünden itibaren hem maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini alacak. Tüm emeklilere olduğu gibi EYT'lilere de bayram ikramiyesi 2 bin TL olarak ödenecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.