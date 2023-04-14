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Emekliye ve EYT’liye çifte ödeme! İlk maaş bugün… Hem maaş hem de bayram ikramiyeleri hesapta

A Haber
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Giriş: 14.04.2023 09:29
İşlemlerini tamamlayan EYT'liler bugünden itibaren hem maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini alacak. Tüm emeklilere olduğu gibi EYT'lilere de bayram ikramiyesi 2 bin TL olarak ödenecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
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