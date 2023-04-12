TOKİ’den yüzde 25 indirim kampanyası! Tarih belli oldu! Bakan Murat Kurum detayları paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, halkın ihtiyaç ve taleplerine cevap veren bir kurum olan TOKİ'den ev, iş yeri ve arsa almış olan vatandaşlara yönelik yapılan ve 24 Nisan'da başlatılacak olan yeni bir kampanya duyurdu.