TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası! Tarih belli oldu! Bakan Murat Kurum detayları paylaştı
Son dakika haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasıyla ilgili detayları paylaştı. Bakan Kurum, "TOKİ’mizle her yıl iki kere düzenlediğimiz indirim kampanyamızın zamanı geldi. 24 Nisan’da başlıyoruz! TOKİ’den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız, kalan borçlarını peşin ödemek isterlerse % 25 indirimden faydalanabilecek" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, halkın ihtiyaç ve taleplerine cevap veren bir kurum olan TOKİ'den ev, iş yeri ve arsa almış olan vatandaşlara yönelik yapılan ve 24 Nisan'da başlatılacak olan yeni bir kampanya duyurdu.
TOKİ'den ev, iş yeri ve arsa alan vatandaşlara yönelik müjdeli haberi paylaşan Bakan Kurum, "Biliyorsunuz, TOKİ'den ev, iş yeri ve arsa almış olan kardeşlerimizden gelen talepler doğrultusunda her yıl 2 ayrı indirim kampanyası düzenliyoruz. Tabi TOKİ'miz bunu daima yapıyor. Çünkü TOKİ halkın ihtiyaçlarına, taleplerine istisnasız cevap veren bir kurumdur, halkın kurumudur." ifadelerine yer verdi.
"BİNLERCE KARDEŞİMİZİN MERAKLA BEKLEDİĞİ YENİ KAMPANYAYI 24 NİSAN'DA BAŞLATIYORUZ"
Bakanlık olarak sürekli yaptıkları kampanyalarda değişen indirim oranlarıyla vatandaşlara bir ödeme kolaylığı sağladıklarına dikkati çeken Bakan Kurum, "Binlerce kardeşimiz de bu kampanyalardan istifade ediyor. Şu anda kardeşlerimizin merakla beklediğini biliyorum. Şimdi de yeni bir kampanyayı daha 24 Nisan'da başlatıyoruz." dedi.
"TOKİ'DEN KONUT VE İŞYERİ SAHİBİ OLANLARA KALAN BORÇLARINI PEŞİN ÖDERSE YÜZDE 25, ARSADA İSE YÜZDE 12.5 İNDİRİM İMKÂNI SAĞLIYORUZ"
Bakan Kurum müjdeli haberinde, TOKİ'ye borcu olan vatandaşlara yönelik indirim kampanyası rakamları hakkında ise, "TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız kalan borçlarını peşin ödemeleri durumunda yüzde 25 indirim imkânından faydalanacak. Arsalarda da yine peşin ödeyen vatandaşlarımıza, yüzde 12.5 indirim imkânı sağlıyoruz.
Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahiplerinin 18 Mayıs'a, arsa sahiplerinin ise 12 Mayıs'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." bilgisine yer verdi.
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