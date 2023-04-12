Havalimanları yolcu sayısında rekor artış! 40 milyona dayandı

Türkiye'de havalimanlarında bu yılın ilk çeyreğinde iç hat yolcu trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 artarak 18 milyon 755 bine, dış hat yolcu trafiği yüzde 48,3 artarak 20 milyon 193 bine çıktı. Direkt transit yolcular ile toplam yolcu sayısı yüzde 31,5 artışla 38 milyon 983 bine yükseldi.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, havalimanlarındaki yolcu sayısındaki artış mart ayında da devam etti. Uçak trafiği mart ayında geçen yılın aynı ayına göre iç hatlarda yüzde 17,4 artarak 64 bin 29'a, dış hatlarda yüzde 33,6 artışla 49 bin 817'ye ulaştı. Mart ayında üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiği yüzde 24,5 artışla 149 bin 736'ya yükseldi.