Tarih belli oldu! Bor karbürde ilk ürün savunma sanayisine satılacak
TRBOR Bor Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Yaşar Taşkın, ilk bor karbür satışının haziranda Türkiye'de savunma sanayisi sektöründe faaliyet gösteren iki firmaya yapılacağını bildirdi. TRBOR Bor Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Yaşar Taşkın, "Hazirandan itibaren öncelikli olarak Türkiye'deki müşterilerimize ürün sağlamaya başlamış olacağız. Türkiye'de halihazırda savunma sanayisinde zırh imalatı yapan iki önemli potansiyel müşterimiz bulunmaktadır" dedi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Bor Karbür Üretim Tesisi'nde üretim sürecine ilişkin soruları yanıtlayan Taşkın, bor karbürde tane iriliği farklı altı çeşit ürün bulunduğunu söyledi.
Taşkın, ürünlerden ikisinin savunma sanayisinde zırh üretimi amaçlı kullanıldığını belirterek, "Bunları yalnızca Türkiye'deki savunma sanayisiyle ilişkili firmalara satacağız." dedi.
Diğer dört ürünün ise çelik firmalarının kullandığı refrakter imalatında ve aşındırıcı sektöründe kullanıldığına dikkati çeken Taşkın, "Avrupa ve Amerika'da bunları kullanan potansiyel müşteriler bulunmaktadır. Bunlarla da bir kontağımız var. Potansiyel siparişleri almak üzereyiz." ifadelerini kullandı.
Taşkın, söz konusu tesisin 19 Mart'ta bir ark fırın ile açılış yaptığını, ikinci, üçüncü ve dördüncü ark fırınlarıyla ilgili çalışmaların bitmek üzere olduğunu dile getirdi.
Tesisin nisan ayı içinde tam kapasiteye ulaşacağını söyleyen Taşkın, "Haziran ayından itibaren öncelikli olarak Türkiye'deki müşterilerimize ürün sağlamaya başlamış olacağız. Türkiye'de halihazırda savunma sanayisinde zırh imalatı yapan iki önemli potansiyel müşterimiz bulunmaktadır. Biri Ankara'da, diğeri Kayseri'de. Bu firmalar bizim üretimimizi beklemektedirler açıkçası." diye konuştu.
DÜNYADA EN KALİTELİ BOR ÜRÜNLERİ TÜRKİYE'DE
Eti Maden Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer de dünyadaki 4 milyar ton bor rezervinin 3,3 milyar tonunun Türkiye'de bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Ama bizim ülkemizin bor cevherinin bir farkı var. Bizim ülkemizin bor cevheri dünyadaki en kaliteli bor cevheri. Eğer dünyadaki en kaliteli bor cevherine sahipseniz dünyadaki en kaliteli, örnek veriyorum, borik asitini üretirsiniz. Zaten bütün kurguyu da bunun üzerine kuruyorsunuz. Yani cevherimizin kalitesi çokluktan daha önemli bizim için ve söylemlerimiz için. Onun için biz yeni söylemlerimizde hep borun en kalitelisine sahip ülke Türkiye diyoruz. Bu bizi bütün diğer bor cevheri sahiplerinden ayırıyor. Aynı zamanda buna üretim kalitesini ve insan kalitesini de eklediğimizde dünyanın en kaliteli bor ürünlerini üreten kurumdur Eti Maden."
Keleşer, Türkiye'nin ilk defa bu yıl bor cevherinde değer zincirini tamamlayacağını vurgulayarak, "Borun klasik pazarı yaklaşık 4 milyon ton ve 2 milyar dolar. Ama bor karbür pazarı yaklaşık 60 milyar dolar. Cevher bizde, borik asit bizde. Pazardan da payımızı alacağız." dedi.
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