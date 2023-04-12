Tarih belli oldu! Bor karbürde ilk ürün savunma sanayisine satılacak

Taşkın, söz konusu tesisin 19 Mart'ta bir ark fırın ile açılış yaptığını, ikinci, üçüncü ve dördüncü ark fırınlarıyla ilgili çalışmaların bitmek üzere olduğunu dile getirdi.

Tesisin nisan ayı içinde tam kapasiteye ulaşacağını söyleyen Taşkın, "Haziran ayından itibaren öncelikli olarak Türkiye'deki müşterilerimize ürün sağlamaya başlamış olacağız. Türkiye'de halihazırda savunma sanayisinde zırh imalatı yapan iki önemli potansiyel müşterimiz bulunmaktadır. Biri Ankara'da, diğeri Kayseri'de. Bu firmalar bizim üretimimizi beklemektedirler açıkçası." diye konuştu.

DÜNYADA EN KALİTELİ BOR ÜRÜNLERİ TÜRKİYE'DE

Eti Maden Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer de dünyadaki 4 milyar ton bor rezervinin 3,3 milyar tonunun Türkiye'de bulunduğunu belirterek şunları kaydetti: