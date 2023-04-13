Finans kaynağı nereden karşılanacak? Aile ve Gençlik Bankası nedir, ne zaman kurulacak? Ne hizmeti verecek?
Aile ve Gençlik Bankası nedir, ne zaman kurulacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. 14 Mayıs seçimlerinin öncesinde pek çok müjdeyi gündeme getiren Başkan Erdoğan'ın söyledikleri arasında en çok dikkat çekenlerden biri de Aile ve Gençlik Bankası oldu. Peki Aile ve Gençlik Bankası ne hizmeti verecek? İşte konuya ilişkin merak edilenler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda duyurduğu Aile ve Gençlik Bankası'na ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Evlilik kredisinden, ev hanımlarına emeklilik gibi pek çok konuda müjde verildi. Peki Aile ve Gençlik Bankası nedir, ne zaman kurulacak?
AK Parti seçim beyannamesi maddeleri Ankara'da gerçekleştirilen törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 5 yıllık hedeflerin ön planda olduğu beyannamede insan hakları, teknoloji, eğitim, tarım, sağlık başlıkları dikkat çekiyor.
AİLE VE GENÇLİK BANKASI NEDİR, NE HİZMETİ VERECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerimizi aile kurmaya teşvik etmek için, eğitiminden istihdamına, evliliğinden çocuk bakımına kadar her alanda kendilerine maddi katkı vereceğiz. Bu hedeflere ulaşmak için, kaynağı ülkemizin kendi ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak bir Aile ve Gençlik Bankası kuracağız.'' ifadelerini kullandı.
NE ZAMAN KURULACAK?
Aile ve Gençlik Bankası'nın ne zaman kurulacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin detaylar açıklandığında haberimize eklenecektir.
FİNANS KAYNAĞI NEREDEN KARŞILANACAK?
Aile ve Gençlik Bankası'nın finans kaynağı ülkemizin kendi ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak.
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