Finans kaynağı nereden karşılanacak? Aile ve Gençlik Bankası nedir, ne zaman kurulacak? Ne hizmeti verecek?

AİLE VE GENÇLİK BANKASI NEDİR, NE HİZMETİ VERECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerimizi aile kurmaya teşvik etmek için, eğitiminden istihdamına, evliliğinden çocuk bakımına kadar her alanda kendilerine maddi katkı vereceğiz. Bu hedeflere ulaşmak için, kaynağı ülkemizin kendi ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak bir Aile ve Gençlik Bankası kuracağız.'' ifadelerini kullandı.