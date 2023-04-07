Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Enerjide tam bağımsızlığı hedefliyoruz

Dönmez, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), Zonguldak Devlet Hastanesi'nde tam teçhizatlı, tam donanımlı yanık tedavi merkezi oluşturduğundan bahsederek, şöyle devam etti:

"8 üniteli yanık tedavi merkezi de başta Zonguldak olmak üzere komşu illere hizmet vermek üzere çalışır hale getirildi. Gönül ister ki tabii o ünitelere hiç ihtiyacımız olmasın ama ihtiyacımız olduğu anda da buradan bir işçimizi veya bir vatandaşımızı daha uzak yerlere götürmeden anında tedaviye başlayıp müdahale edebilelim. O tesisimiz de ünitemiz de Sağlık Bakanlığına teslim edilerek çalışır hale geldi."

"SONDAJ KULESİ KURACAĞIZ"

TPAO'nun, bölgede diyaliz merkezindeki ekipmanın yenilenmesiyle ilgili de bir çalışma yürüttüğünü belirten Dönmez, "Ayrıca Çaycuma'da meslek yüksekokulunda deniz sondaj eğitimi için öğrencilerimizin deneyimlerini artırmak amacıyla sondaj kulesi kuracağız. Yani fiilen bir sondaj kulesi kurmak suretiyle oradaki gençlerimizin eğitiminde onların kullanımına sunmuş olacağız. Yine buradaki öğrenci kardeşlerimiz uluslararası standartlarda pratik eğitim alacaklar ve mezun olduktan sonra da çok rahatlıkla sahada gidip çalışabilir yetkinliğe gelebilecekler." ifadelerini kullandı.