Taşeron sistemi tarih oluyor! Binlerce çalışanın beklediği haber: Bütün işçilere kadro, iş ve kıdem garantisi

Demiryolunun bakımı, onarımı, yenilenmesi kalıcı bir iştir. Orada taşeron kullanılmaz. Esas işleri kamuda kamu işçilerinin yapması gerekiyor. Taşeron esas işte değil, münferit alanlarda, geçici işlerde kullanılmalı. Onun dışındakilerin hepsinin ben bu taşeron işçiliğine son verecek şekilde düzenlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

7000 BİN İŞÇİ İÇİN DE GERİ SAYIM

Kamu işçilerine yönelik toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü çalışması da sürüyor. Bakan Bilgin, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde de çalışanları mutlu eden bir sözleşmeye imza atacaklarını söyledi. Kamu işçileriyle toplu iş sözleşmesinin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerden önce imzalanması bekleniyor.