Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? SSK, Bağkur 7500 TL zamlı emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? Tahsis numarasına göre...
"Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. En düşük emekli maaşının 7500 TL'ye çıkarılacağı açıklamasının ardından TBMM Genel Kurulunda en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkacağını içeren teklif kabul edildi. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? SSK, Bağkur 7500 TL zamlı emekli maaşları bayramdan önce yatar mı?
"Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? SSK, Bağkur 7500 TL zamlı emekli maaşları bayramdan önce yatar mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükselmesini içeren kanun teklifi yasalaşmıştı. Peki, Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? SSK, Bağkur 7500 TL zamlı emekli maaşları bayramdan önce yatar mı?
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEKLİFİ KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ!
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye ve emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılmasını içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarılacak.
Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7 bin 500 liraya yükseltilecek.
2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi vermişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltildiğini duyurmuştu.
Başkan Erdoğan'ın konu ile ilgili açıklaması şöyle:
"Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı.
Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz.
Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun."
2023 ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
En düşük emekli maaşının yükseltilmesinin ardından gözler söz konusu kararın uygulanması için TBMM'de yapılacak yasal düzenlemeye çevrildi.
En düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi Meclis adımını tamamladıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen zamlı emekli maaşının Nisan ayı itibarıyla hesaplara yatması bekleniyor.
Söz konusu artıştan, EYT düzenlemesiyle emekli olanlarla beraber emeklilerin yarısından fazlası yararlanacak.
TAHSİS NUMARASINA GÖRE EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2023
Emekli olan vatandaşlar SGK tarafından verilen tahsis numarasına göre maaş günlerini öğrenebiliyor. İşte tahsis numarasına göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi:
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? SSK, Bağkur 7500 TL zamlı emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? Tahsis numarasına göre...
- Sosyal yardım ödemesi alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? Aile destek, evde bakım, engelli maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu?
- TOKİ İSTANBUL ARSA SONUÇLARI PDF 2023! TOKİ müstakil arsa kazananların isimleri belli oldu! İşte e-devlet sorgulama ekranı
- 90 bin işçi için büyük FİNAL! Meclis derken torba yasa iddiası! Taşeron, ücretli öğretmen, belediye şirket, uzman çavuş...
- Anaokul, ilkokul, ortaokul, lisede çocuğu olan anne babalara 1 yıl boyunca nakit para verilecek! 3.038 TL ödeme yapılacak!
- KPSS 2023/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 31 bin 600 personel alım sonuçları açıklandı mı?
- AÖL 2.3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2023 | AÖL 2.dönem sınavları online mı olacak? Ders seçimi ne zaman yapılacak?
- 4 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- ALES sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Giriş belgesi sorgulama ekranı! ÖSYM 2023 ALES/1 sınav tarihi!
- 9.000>4.500 TL'den başlayan EK KAZANÇ TABLOSU! Ziraat, Halkbank, Garanti.. Emekli promosyonu en yüksek veren banka hangisi? Maaştan 2-3 gün sonra...
- MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri öğrenme ekranı | 2023 MEB son dakika! 45 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri nasıl öğrenilir?
- ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ | 04 Nisan ZTK Ankaragücü-TS mücadelesi kaç kaç bitti?