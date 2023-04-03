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Haberler Galeri Emekliye 8.555, işçiye 10.240 TL KÖK MAAŞ! SSK- Bağ-Kur 4A,4B,4C...Temmuz 2023 maaş hesaplaması!

Emekliye 8.555, işçiye 10.240 TL KÖK MAAŞ! SSK- Bağ-Kur 4A,4B,4C...Temmuz 2023 maaş hesaplaması!

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği Mart ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükselmesini ile emekli ikramiyesini 2 bin TL öngören kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Bu haberin ardından emekli memur temmuz zammı açıklamaları da araştırılmaya başlandı. Peki, Temmuz ayında emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, 3 aylık enflasyon farkına göre yeni rakamlar...

Giriş Tarihi: 03.04.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 10:57
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Emekliye 8.555, işçiye 10.240 TL KÖK MAAŞ! SSK- Bağ-Kur 4A,4B,4C...Temmuz 2023 maaş hesaplaması!

Emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam oranı merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekliye zam müjdesinin ardından memurlara ve memur emeklilerine yapılan zamlar araştırılmaya başlandı. En düşük emekli maaşı 7.500 TL olarak belirlendi. Yeni zam temmuz ayında haziran enflasyon oranının açıklanmasının ardından netlik kazandı. Peki Temmuz ayında emekli maaşları ne kadar olacak? İşte, rakamlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye 8.555, işçiye 10.240 TL KÖK MAAŞ! SSK- Bağ-Kur 4A,4B,4C...Temmuz 2023 maaş hesaplaması!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELDİ!

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi vermişti.

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Emekliye 8.555, işçiye 10.240 TL KÖK MAAŞ! SSK- Bağ-Kur 4A,4B,4C...Temmuz 2023 maaş hesaplaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşı rakamını yükselttiklerini duyurmuştu.

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Emekliye 8.555, işçiye 10.240 TL KÖK MAAŞ! SSK- Bağ-Kur 4A,4B,4C...Temmuz 2023 maaş hesaplaması!

2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in alternatifli çalışması sonrası emekliye zam düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarılma kararı alındığını açıkladı.

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Emekliye 8.555, işçiye 10.240 TL KÖK MAAŞ! SSK- Bağ-Kur 4A,4B,4C...Temmuz 2023 maaş hesaplaması!

TÜİK MART 2023 ENFLASYON ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ?

Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin verileri duruyor. Bu nedenle mart ayı enflasyonu 3 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklandı. Mart ayı enflasyonunun duyurulmasının ardından kira artış oranı da netleşti. Enflasyon verisi aynı zamanda emekli ve memur zam oranı için üçüncü veri oldu.

TÜİK'in yaptığı açıklamaya göre mart ayı enflasyon oranı aylık bazda yüzde 2.29, yıllık bazda ise yüzde 50,51 oldu. Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-FE) ise yıllık yüzde 62,45, aylık yüzde 0,44 arttı.