03 Nisan 2023, Pazartesi
Emekliye 8.555, işçiye 10.240 TL KÖK MAAŞ! SSK- Bağ-Kur 4A,4B,4C...Temmuz 2023 maaş hesaplaması!
Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği Mart ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükselmesini ile emekli ikramiyesini 2 bin TL öngören kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Bu haberin ardından emekli memur temmuz zammı açıklamaları da araştırılmaya başlandı. Peki, Temmuz ayında emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, 3 aylık enflasyon farkına göre yeni rakamlar...
Giriş Tarihi: 03.04.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 10:57
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