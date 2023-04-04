Türkiye ilk kez böyle bir füzeye sahip oldu! Yeni dönemin kapısı aralandı: İHA-230’un başarısı stratejik bir kazanım

TÜRKİYE İLK KEZ BÖYLE BİR FÜZEYE SAHİP OLDU

TRT Haber'in haberine göre; İHA-230 Süpersonik Balistik Füze kategorisinde yer alıyor. Bu atışla Türkiye ilk kez havadan atılan balistik bir füzeyi yerli/milli imkanlara üretmiş ve bunu başarıyla test etmiş ülkeler kategorisinde yer alıyor.

İHA-230 füzesi aslında tek günde ortaya çıkmış bir proje değil… Bu noktada, ROKETSAN'ın karadan karaya atmak üzere geliştirdiği balistik füze sistemi olan TRG-230'u anımsamak gerekiyor. Söz konusu füze halihazırda harp sahasında kullanılıyor.

Türk savunma sanayiinde ortaya bir ürün konduktan sonra onun çok hızla geliştirildiğini ve ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli varyasyonlarının ortaya çıkarılabildiğini biliyoruz. İHA-230'un da benzer bir hikayesi var.

Sahadan gelen talepler doğrultusunda, TRG-230'un havadan ateşlenebilecek bir versiyonu üzerine yoğunlaşıldı. ROKETSAN ve BAYKAR mühendislerinin yoğun çabası sonrasında hem füze hem de füzenin ateşleneceği platformla ilgili çalışmalar hızla tamamlandı. Ve ortaya 140 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabilen İHA-230 çıktı.